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कर्नाटक में कुर्सी का घमासान! कल 4 बजे जुटेगी कांग्रेस, डीके शिवकुमार के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के संबंध में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, हम अन्य राज्यों की सूचियों के साथ अपनी सूची जारी करेंगे। मुझे यही जानकारी मिली है। पार्टी उच्च कमान आपको सूचित करेगी।

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बैंगलोर

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Shaitan Prajapat

May 29, 2026

DK shivakumar

DK shivakumar

Karnataka Politics: कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार को प्रदेश का अगला सीएम बनाया जा जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक शनिवार को शाम 4 बजे बेंगलुरु में पार्टी पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। इसके बाद में महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णयों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी उच्च कमान से परामर्श करेंगे।

शाम 4 बजे होगी सीएलपी बैठक

मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कल शाम 4 बजे बेंगलुरु में एक सीएलपी बैठक होगी। हमारे दो पर्यवेक्षक वहां पहुंचेंगे। हम उनकी उपस्थिति में सीएलपी बैठक का संचालन करेंगे और उसके बाद वे उच्च कमान से परामर्श करने के बाद निर्णय लेंगे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा अन्य राज्यों के साथ ही की जाएगी। अंतिम निर्णय केंद्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व का होगा।

हाई कमांड लेगा फैसला

शिवकुमार ने कहा कि हम अन्य राज्यों की सूचियों के साथ अपनी सूची जारी करेंगे। मुझे यही जानकारी मिली है। पार्टी के उच्च कमान आपको सूचित करेंगे। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस मामले पर पार्टी का उच्च कमान ही निर्णय लेगा।

कब लेंगे सीएम पद की शपथ? शिवकुमार बोले- मुझे जानकारी नहीं

जब उनसे पूछा गया कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ लेंगे, तो शिवकुमार ने कहा कि उन्हें समयसीमा की जानकारी नहीं है और संकेत दिया कि यह निर्णय सीएलपी नेता के चुनाव के बाद लिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे अभी तक यह नहीं पता कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव कब होगा। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।

कर्नाटक कांग्रेस में संगठनात्मक चर्चा जारी

ये घटनाक्रम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद राज्यसभा सहित विधायी नेतृत्व और नामांकन को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर चल रही महत्वपूर्ण संगठनात्मक चर्चाओं के बीच सामने आए हैं।

शनिवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के संबंध में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक से पहले, कर्नाटक के पूर्व मंत्री मधु बंगारप्पा ने शुक्रवार को इस संभावना पर जोर दिया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और सीएलपी बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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Published on:

29 May 2026 07:44 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक में कुर्सी का घमासान! कल 4 बजे जुटेगी कांग्रेस, डीके शिवकुमार के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

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