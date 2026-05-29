कर्नाटक में कुर्सी का घमासान! कल 4 बजे जुटेगी कांग्रेस, डीके शिवकुमार के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

Karnataka Politics: कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार को प्रदेश का अगला सीएम बनाया जा जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक शनिवार को शाम 4 बजे बेंगलुरु में पार्टी पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। इसके बाद में महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णयों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी उच्च कमान से परामर्श करेंगे।