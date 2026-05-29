जहां पहुंचना भी मुश्किल था, वहां खड़ी हुई BSF की G-7 चौकी, भारत-पाक सीमा पर 175 करोड़ का सुरक्षा कवच

संबोधन में गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में अधूरी सीमा बाड़बंदी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। अमित शाह ने कहा 'हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी बंगाल में सीमा पर बाड़बंदी का अधूरा होना था। कुछ ही दिन पहले बंगाल में BJP की सरकार बनी है, और एक ही हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री ने बाड़बंदी के लिए जरूरी सारी जमीन आवंटित करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा, उस जमीन को सौंपने की असल प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जैसे ही बाड़बंदी का काम पूरा हो जाएगा, हम घुसपैठ की प्रक्रिया को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो जाएंगे।