Amit Shah Rajasthan Visit: 6 महीने में भारत-पाक बॉर्डर पर शुरू होगी एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती, घुसपैठ और तस्करी पर लगेगी लगाम

इस दौरान शाह ने सांचू पोस्ट के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि 1965 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने वीरता दिखाते हुए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार आधुनिक तकनीकों पर काम कर रही है। एंटी-ड्रोन सिस्टम इसी दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।