सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान जाने के बजाय अब राजस्थान की प्यास बुझाएगी चिनाब नदी

Indus Water Treaty: सिंधु की पश्चिमी नदियों का पानी राजस्थान तक पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत ने सिंधु बेसिन की पश्चिमी नदियों के अतिरिक्त पानी के उपयोग की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास रिवर सिस्टम में मोड़ने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है।