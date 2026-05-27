दिल्ली जिमखाना क्लब को जबरन खाली नहीं कराया जाएगा, केंद्र ने हाईकोर्ट को दिया भरोसा

औपनिवेशिक काल में इस क्लब की स्थापना जुलाई 1913 में हुई, जब ब्रिटिश भारतीय सरकार ने 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। फरवरी 1928 में सरकार द्वारा लुटियंस दिल्ली के साउथ एवेन्यू-सफदरजंग रोड पर यह भूमि इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब को पट्टे पर दी गई थी, जिसके बाद 1930 के दशक में इमारतों का निर्माण किया गया था। करीब 113 साल पुराना प्रतिष्ठित क्लब 27.3 एकड़ सरकारी जमीन पर बना है, जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों और खेल प्रेमियों के लिए बनाया गया था। यहां टेनिस, स्विमिंग पूल, स्क्वैश, बिलियर्ड्स जैसी कई सुविधाएं हैं।