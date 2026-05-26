‘जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा’, J&K पर बयान देने वाले चीन-पाकिस्तान को भारत का जवाब

J&K Issue Pakistan China joint Statement: भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।