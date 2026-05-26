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‘जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा’, J&K पर बयान देने वाले चीन-पाकिस्तान को भारत का जवाब

J&amp;K Issue MEA Statement: भारत ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान को सख्त अंदाज में खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।

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भारत

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Saurabh Mall

May 26, 2026

J&K Issue Pakistan China joint Statement

भारत: J&amp;K पर दखल अब बर्दाश्त नहीं… (इमेज सोर्स: ANI और पत्रिका)

J&K Issue Pakistan China joint Statement: भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

दरअसल, बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के नेताओं की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया गया। भारत ने इसे बेवजह और अस्वीकार्य बताया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है और दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है। उन्होंने दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पहले भी भारत का हिस्सा थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।

भारत ने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान और चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बयान में साफ कहा गया कि किसी भी दूसरे देश को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

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Updated on:

26 May 2026 10:24 pm

Published on:

26 May 2026 10:02 pm

Hindi News / National News / ‘जम्मू-कश्मीर हमारा था, है और रहेगा’, J&K पर बयान देने वाले चीन-पाकिस्तान को भारत का जवाब

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