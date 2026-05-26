जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठाया, वैसा ही कुछ ताइवान में भी होने जा रहा? सामने आया चीन का खतरनाक प्लान

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका को लड़ाई के लिए 9,500 मील का सफर करना पड़ेगा। इसलिए उनका फोकस शांति बनाए रखने पर है। वहीं चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और उसे मुख्य भूमि से जोड़ना चाहता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है और अपनी सुरक्षा पर जोर देता है। यही कारण है कि इसके लिए वह अमेरिका का साथ भी चाहता है। लेकिन ट्रंप और शी जिनपिंग के बैठक के बाद नजारा बदला हुआ दिखाई दे रहा है।