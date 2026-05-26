24 लोगों की मौत के बाद अमेरिका पर भड़का ईरान, कहा- इस हमले को न भूलेंगे, न माफ करेंगे

इस्माइल बघाई ने कहा कि 'अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जान-बूझकर लामेर्ड में एक रिहायशी इलाके और एक नागरिक स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया।' उन्होंने दावा किया कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PrSM से यह हमला किया गया। उनके अनुसार, मिसाइल स्पोर्ट्स हॉल के ऊपर हवा में फटी और उससे हजारों तेज टंगस्टन के टुकड़े चारों तरफ फैल गए, जिससे भारी तबाही हुई। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि 'यह कोई गलती नहीं थी यह ईरानी नागरिकों पर एक नई हथियार प्रणाली की विनाशकारी शक्ति को परखने के लिए लिया गया एक सोची-समझी रणनीति के तहत लिया गया निर्णय था।'