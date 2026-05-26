अमेरिकी स्ट्राइक का ईरान ने दिया करारा जवाब, मार गिराया US का खतरनाक ड्रोन, F-35 फाइटर पर फायरिंग कर भगाया

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को उनके हवाई क्षेत्र में घुसते ही मार गिराया गया। साथ ही F-35 फाइटर जेट और RQ-4 जासूसी ड्रोन पर भी गोलीबारी की गई, जिससे दोनों को वापस भागना पड़ा।