अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला, मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन्स बिछाने वाली बोट्स को बनाया निशाना

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच बातचीत का आखिरी चरण जारी है। हालांकि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा था कि दोनों देशों के बीच जल्द ही डील हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने अपने प्रशासन को हिदायत दी है कि इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोनों देशों के बीच ईरान के संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर भी दोनों देशों में विवाद जारी है। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है।