रूस ने कीव पर हमले की दी धमकी, विदेशी नागरिकों को शहर छोड़ने की दी सलाह

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि कीव के पास एंटी-बैलिस्टिक रक्षा क्षमता की कमी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस दिशा में यूरोपीय साझेदारों के साथ काम कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा, 'हम यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए सभी साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में एंटी-बैलिस्टिक क्षमताओं की कमी हो गई है, लेकिन हमें समाधान तलाशने होंगे।'