WHO के अलर्ट के बाद भारत सरकार की एडवाइजरी, इबोला प्रभावित तीन देशों की यात्रा से बचने की सलाह

इबोला को लेकर अच्छी खबर यह है कि बुंडिबुग्यो वायरस की वजह से होनी वाली इस बीमारी का कोई भी मामला भारत में सामने नहीं आया है। इबोला रोग, बुंडीबुग्यो वायरस के संक्रमण से होने वाला एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। वर्तमान में बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन के कारण होने वाले इबोला रोग की रोकथाम या उपचार के लिए किसी भी टीके या विशिष्ट उपचार को मंजूरी नहीं दी गई है।