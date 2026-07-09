कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला: अपने घर का कब्ज़ा बहू से वापस ले सकते हैं सास-ससुर

संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने श्रीदेवी नाम की महिला की याचिका खारिज करते हुए 8 सप्ताह में उस घर को खाली करने का निर्देश दिया जो कि सास अनसूया की स्वयं अर्जित संपत्ति है और बहू का वहाँ निवास सिर्फ वैवाहिक संबंध के कारण था। कोर्ट ने कहा कि जबबुज़ुर्ग प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना घर छोड़ने को मजबूर हों, तब 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम' को प्राथमिकता मिलेगी। कोर्ट ने 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम' के तहत निवास का अधिकार हर परिस्थिति में स्थायी या असीमित नहीं माना जा सकता।