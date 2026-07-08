9 जुलाई का मौसम: 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 90 Kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, कन्नौज, कानपुर देहात, बांदा, बाराबंकी, एटा, इटावा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। यहां हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।