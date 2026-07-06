मुंबई में भारी बारिश से 7 की मौत, रेड अलर्ट जारी; CM देवेंद्र फडणवीस बोले- भूस्खलन वाले इलाकों से लोगों को हटाया गया

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई में आज दोपहर 3 बजे से हाई टाइड (समुद्र में ऊंची लहरें) की स्थिति रहेगी। अगर हाई टाइड के दौरान भारी बारिश होती है, तो शहर में जलभराव (वॉटरलॉगिंग) की समस्या बढ़ सकती है। दोपहर के बाद हवाएं और तेज होंगी, जिनकी रफ्तार 60 से 70 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है।' मुख्यमंत्री ने बताया कि भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कल (मंगलवार) के लिए नासिक को 'हाई अलर्ट जोन' के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने की घोषणा की गई है।