मुंबई-ठाणे में आफत की बारिश: पनवेल के गाडेश्वर डैम में पिकनिक मनाने गए दो लड़के डूबे, मौसम विभाग का ‘रेड अलर्ट’

इस खौफनाक हादसे का एक सीसीटीवी (CCTV) वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों लड़के पानी के तेज थपेड़ों के बीच तैरकर पार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि वे खुद को संभाल नहीं पाए। किनारे पर खड़े लोगों ने लाठी और डंडे के सहारे उन्हें खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज करंट के आगे किसी की न चली। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की। अभी तक एक लड़के की लाश मिल चुकी है, जबकि दूसरे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।