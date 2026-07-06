Mumbai Rain Alert: SDMA की एडवाइजरी, प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी

महाराष्ट्र में मानसून के रौद्र रूप को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने कामकाजी लोगों को बड़ी राहत दी है। आपदा प्रबंधन ने सभी निजी कार्यालयों को सलाह दी है कि जहां भी संभव हो, वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम करने) की अनुमति दें। इसके साथ ही, आवश्यक सेवाओं से अलग सभी सरकारी दफ्तरों में आधे दिन (हाफ-डे) के बाद छुट्टी की घोषणा की गई है, ताकि सड़कों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।