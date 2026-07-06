6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai Rain Alert: SDMA की एडवाइजरी, प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी

Mumbai Heavy Rain: मुंबई और आस-पास के इलाकों में मूसलाधार बारिश और रेड अलर्ट के बीच महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन (SDMA) ने प्राइवेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी की एडवाइजरी जारी की है। भारी बारिश से लोकल ट्रेनें और मुंबई-गोवा हाईवे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jul 06, 2026

Mumbai Rain Alert

प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी, फोटो सोर्स- IANS

Mumbai Heavy Rain: मुंबई और आस-पास के इलाकों में मूसलाधार बारिश और रेड अलर्ट के बीच महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन (SDMA) ने प्राइवेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी की एडवाइजरी जारी की है। भारी बारिश से लोकल ट्रेनें और मुंबई-गोवा हाईवे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

महाराष्ट्र में मानसून के रौद्र रूप को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने कामकाजी लोगों को बड़ी राहत दी है। आपदा प्रबंधन ने सभी निजी कार्यालयों को सलाह दी है कि जहां भी संभव हो, वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम करने) की अनुमति दें। इसके साथ ही, आवश्यक सेवाओं से अलग सभी सरकारी दफ्तरों में आधे दिन (हाफ-डे) के बाद छुट्टी की घोषणा की गई है, ताकि सड़कों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

रिकॉर्ड तोड़ बारिश और 48 घंटे का रेड अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक बिक्रम सिंह ने बताया कि लोनावला में सबसे अधिक 670 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि पालघर इलाके में बीते 24 घंटों में 300 मिमी से ज्यादा पानी बरसा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे इन इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। रायगढ़, नासिक, पालघर और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए 'रेड अलर्ट' को बरकरार रखा गया है, जिसके चलते भारी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है।

लोकल ट्रेनें प्रभावित और मुंबई-गोवा हाईवे ठप

इस मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों और सड़क यातायात पर पड़ा है। लोनावला और कर्जत के बीच भूस्खलन (लैंडस्लाइड) होने के कारण सेंट्रल रेलवे की कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ को रद्द किया गया है। वहीं, वसई-नालासोपारा और विरार के रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। इसके अलावा, भारी जलभराव के कारण मुंबई-गोवा हाईवे पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।

बीएमसी की चेतावनी: 80 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

बढ़ते खतरे को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने भी निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। शहर में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर बीएमसी ने सभी बिल्डरों और इंजीनियरों को ऊंचाई पर चलने वाले काम तुरंत रोकने का आदेश दिया है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर लगी क्रेन, मचान और टिन शेड को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना या मलबे के गिरने से मजदूरों और आम जनता को बचाया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Updated on:

06 Jul 2026 12:59 pm

Published on:

06 Jul 2026 12:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Rain Alert: SDMA की एडवाइजरी, प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिलजीत दोसांझ की ‘Satluj’ हटने से इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, संजय गुप्ता समेत इन सेलेब्स ने किया विरोध

Diljit Dosanjh
बॉलीवुड

Mumbai-Pune Expressway Landslide: पहली ही बारिश में ₹6695 करोड़ के 'मिसिंग लिंक' की खुली पोल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड
मुंबई

कैंसर से जंग के बीच फिर अस्पताल पहुंचीं दीपिका कक्कड़, बेटे को लेकर पति का इमोशनल खुलासा

Dipika Kakar
मनोरंजन

शादी करने को बेताब हुए अर्जुन कपूर? सिर पर गिरे बहन अंशुला के कलीरे तो फूले नहीं समाए अभिनेता

Arjun Kapoor Kaleera Video
बॉलीवुड

Sumona Chakravarti Health: सुमोना चक्रवर्ती की एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी; महिलाओं की बच्चेदानी में होने वाली इस बीमारी के लक्षण जानिए

Sumona Chakravarti endometriosis surgery, What is endometriosis symptoms, Endometriosis symptoms in hindi , Severe period pain causes , Endometriosis surgery laparoscopy,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.