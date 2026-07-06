Aamir Khan Wedding Look: आमिर खान तीसरी शादी में ‘पायल’ पहने दिखे, धोती ने भी खींचा लोगों का ध्यान, VIDEO देखें

Aamir Khan Wedding Look: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' कहे जाने वाले आमिर खान (Aamir Khan) वैसे तो मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फिल्मों, अलग स्टाइल और पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार एक्टर की तीसरी शादी के दौरान भी देखने को मिला। एक्टर ने बीते 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में बेहद सादगी से परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी की। हालांकि, इस शादी से ज्यादा लोगों का ध्यान उनके वेडिंग आउटफिट ने खींचा। आइए जानते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या खास था।