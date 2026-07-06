Kitchen Hacks: पराठे और रोटी बनाते-बनाते तवे पर जम गई है चिकनाई और कालिख? इन 3 हैक्स से करें साफ

Jale Hue Tawa Kaise Saaf Kare: किचन में रोजाना रोटी, पराठा, चीला और आमलेट जैसी चीजें बनाने के लिए लगभग हर घर में तवे का इस्तेमाल होता है। इसलिए बाजार में नॉन-स्टिक, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील और लोहे जैसे कई तरह के तवे मिलते हैं, जिन्हें लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन इनमें से लोहे के तवे सबसे ज्यादा गंदे होते हैं और इन्हें साफ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज की इस स्टोरी में हम 3 ऐसे हैक्स (Kitchen Hack Video) बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप जले हुए तवे को आसानी से साफ कर सकते हैं।