टूथपेस्ट मटर के दाने जितना या पूरा ब्रश भरा हुआ! डॉक्टर से जानें सही मात्रा नहीं तो सकती है ये खतरनाक बीमारी

Right Amount of Toothpaste: सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम ब्रश करना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मात्रा सही है या नहीं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पेस्ट, उतने साफ दांत। पर सच्चाई इसके ठीक उलट है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का मानना है कि ज्यादा टूथपेस्ट आपके दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए डॉक्टर सलीम जैदी (फिजिशियन) हैं कि असल में आपको कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए।