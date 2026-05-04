क्या मां के झुकने या भारी वजन उठाने से बच्चे के गले में नाल फंसती है? डॉक्टर से जानें सच्चाई!

Umbilical Cord Around Neck Causes: पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान घर के बड़े-बुजुर्गों या आस-पड़ोस के लोगों से कई तरह की सलाह मिलती है। अक्सर यह कहा जाता है कि मां के झुकने, भारी सामान उठाने, झटके से उठने-बैठने, सीढ़ियां चढ़ने या अचानक करवट लेने से बच्चे के गले में गर्भनाल (Umbilical Cord) फंस सकती है। कई महिलाएं इन बातों को सच मानकर प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक तकलीफों के साथ-साथ इस तरह का मानसिक तनाव भी झेलती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई इन बातों में कोई सच्चाई है? आइए, डॉक्टर से इसके पीछे का असली सच जानते हैं।