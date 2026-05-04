चूहों से फैलने वाले इस वायरस ने ली 3 की जान! भूलकर भी इग्नोर न करें ये शुरुआती संकेत

Hantavirus Outbreak 2026 (image- gemini)
Hantavirus Outbreak 2026: कोरोना के बाद अब एक और वायरस की चर्चा है, नाम है हंतावायरस। WHO के मुताबिक, इस वायरस ने कुछ अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर संदिग्ध प्रकोप से 3 लोगों की जान ली है जिसके बाद एक्सपर्ट्स जांच में जुट गए हैं। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हवा से एक इंसान से दूसरे को लग जाए, बल्कि यह चूहों की गंदगी से फैलती है। अगर आपके घर के आसपास चूहे ज्यादा हैं, तो आपको बहुत संभलकर रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि ये नया वायरस क्या है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या है?
यह वायरस चूहों के शरीर में होता है। जब चूहे घर के कोनों में पेशाब या पॉटी करते हैं, तो वो सूखकर धूल बन जाती है। जब हम वहां सफाई करते हैं, तो वो धूल सांस के जरिए हमारे अंदर चली जाती है और हमें बीमार कर देती है। चूहों के काटने या उनका जूठा खाना खाने से भी ये वायरस फैल सकता है।
इसका सबसे बड़ा कारण है गंदगी और चूहों का साथ। अगर पुराने कबाड़ या अनाज के गोदामों में चूहों का आना-जाना है, तो वहां खतरा सबसे ज्यादा है। चूहों की गंदगी को बिना मास्क लगाए साफ करना भी बीमारी को दावत देना है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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