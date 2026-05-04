चूहों से फैलने वाले इस वायरस ने ली 3 की जान! भूलकर भी इग्नोर न करें ये शुरुआती संकेत

Hantavirus Outbreak 2026: कोरोना के बाद अब एक और वायरस की चर्चा है, नाम है हंतावायरस। WHO के मुताबिक, इस वायरस ने कुछ अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर संदिग्ध प्रकोप से 3 लोगों की जान ली है जिसके बाद एक्सपर्ट्स जांच में जुट गए हैं। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हवा से एक इंसान से दूसरे को लग जाए, बल्कि यह चूहों की गंदगी से फैलती है। अगर आपके घर के आसपास चूहे ज्यादा हैं, तो आपको बहुत संभलकर रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि ये नया वायरस क्या है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या है?