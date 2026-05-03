कोरोना का टीका लगवाकर क्या मैंने गलती कर दी! नई रिसर्च ने बताया दिल के मरीजों के लिए क्यों जरूरी है ये टीका

Covid Vaccine Effect: आजकल हर कोई बस यही पूछ रहा है कि ये कोरोना का टीका दिल के लिए सही भी है या नहीं? इसी उलझन को दूर करने के लिए डॉक्टरों ने एक बड़ी पड़ताल की। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखी जिन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी और जिन्हें अस्पताल के खास वार्ड में भर्ती करना पड़ा था। डॉक्टर बस यह पक्का करना चाहते थे कि क्या यह टीका वाकई उन मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकालने में मदद करता है जो बहुत ज्यादा बीमार हैं।