कोरोना का टीका लगवाकर क्या मैंने गलती कर दी! नई रिसर्च ने बताया दिल के मरीजों के लिए क्यों जरूरी है ये टीका

Covid Vaccine Effect (Image- gemini)
Covid Vaccine Effect: आजकल हर कोई बस यही पूछ रहा है कि ये कोरोना का टीका दिल के लिए सही भी है या नहीं? इसी उलझन को दूर करने के लिए डॉक्टरों ने एक बड़ी पड़ताल की। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखी जिन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी और जिन्हें अस्पताल के खास वार्ड में भर्ती करना पड़ा था। डॉक्टर बस यह पक्का करना चाहते थे कि क्या यह टीका वाकई उन मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकालने में मदद करता है जो बहुत ज्यादा बीमार हैं।
अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन दिल के लिए अच्छी है या नहीं। इसी को समझने के लिए The Lancet के वैज्ञानिकों ने साल 2021 से 2024 के बीच उन मरीजों पर नजर रखी जो दिल की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुए थे। इस स्टडी का असली मकसद यह देखना था कि क्या वैक्सीन लगवाने से वाकई मरीजों की जान बचाई जा सकती है।
अक्सर लोग डरते हैं कि टीके से दिल को नुकसान होगा, लेकिन यह रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी बात कह रही है। डॉक्टरों की इस बड़ी जांच ने साबित कर दिया है कि टीका लगवाने से दिल की सेहत बिगड़ती नहीं, बल्कि और सुरक्षित हो जाती है। यह उन लोगों के लिए बहुत तसल्ली देने वाली बात है जो दिल की बीमारी की वजह से टीका लगवाने से घबरा रहे थे।
जब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो जान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इस स्टडी में देखा गया कि हार्ट अटैक आने के बावजूद, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, उनके बचने की संभावना उन लोगों से कहीं ज्यादा थी जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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