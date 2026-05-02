दही खाने से Heart Attack आता है! अभी जानें विशेषज्ञ के इस दावे का पूरा सच

हमारे यहां दही को अमृत माना जाता है। कोई भी शुभ काम हो, तो दही-चीनी खाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन आजकल डॉक्टरों और सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हुई है कि क्या दही खाने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है कि जो चीज़ पेट को ठंडा रखती है, वो दिल की धड़कन कैसे रोक सकती है? दही खुद बुरा नहीं है, लेकिन जो चिकनाई (Fat) दही में होती है और जिस गलत तरीके से हम इसे खाते हैं, वो असली विलेन है।

विशेषज्ञ का कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते, तो आपको दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।