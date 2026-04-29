डायबिटीज के मरीजों को दही नहीं खाना चाहिए! क्यों विशेषज्ञ ने कही ये बात

दही दूध से बनता है और दूध में प्राकृतिक रूप से एक शुगर पाई जाती है जिसे लैक्टोज (Lactose) कहते हैं। जब दूध से दही जमता है, तो बैक्टीरिया इस लैक्टोज के एक हिस्से को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दही खट्टा हो जाता है। लेकिन दही में फिर भी लैक्टोज की कुछ मात्रा बची रहती है। अगर शरीर इस लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता या आप बहुत ज्यादा मात्रा में दही खाते हैं, तो यह ब्लड शुगर लेवल में उछाल ला सकता है।