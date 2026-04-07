Diabetes Treatment: ऊंचाई पर रहने वालों को डायबिटीज का खतरा 40% हो सकता है कम, वैज्ञानिकों का खुलासा

शोधकर्ता डॉ. केविन मोंक के नेतृत्व में हुई इस स्टडी में पाया गया कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी (Hypoxia) होती है, तो शरीर HIF (Hypoxia-Inducible Factor) नामक एक प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन शुगर को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को बढ़ा देता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर रहने वालों का शुगर लेवल कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल न समझे की सब पहाड़ों पर चले जाएं की वहां जाने से शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा।