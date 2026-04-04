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Diabetes Diet Fruits: डायबिटीज में फल कैसे खाएं? ये 5 गलतियां कर रहीं हैं शुगर हाई

Diabetes Diet Fruits: डायबिटीज में कौन से फल नुकसानदायक हो सकते हैं? जानें हाई शुगर वाले फलों की लिस्ट और सही डाइट टिप्स शुगर कंट्रोल करने के लिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 04, 2026

Diabetes Diet Fruits

Diabetes Diet Fruits (photo- gemini ai)

Diabetes Diet Fruits: डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी में सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही खानपान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। खासतौर पर फलों को लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या खाएं और क्या नहीं। क्योंकि फल भले ही हेल्दी हों, लेकिन इनमें मौजूद नेचुरल शुगर (फ्रुक्टोज) कई बार ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है।

क्या डायबिटीज में फल खाना सही है?

हां, फल खाना जरूरी है क्योंकि इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर होते हैं। ये शरीर को पोषण देते हैं और इम्यूनिटी भी मजबूत करते हैं। लेकिन हर फल डायबिटीज मरीज के लिए सुरक्षित नहीं होता। इसलिए सही फल का चुनाव और मात्रा पर नियंत्रण बेहद जरूरी है।

क्यों जरूरी है सही फल चुनना?

कुछ फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) ज्यादा होता है, यानी ये शरीर में जल्दी पचकर ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। अगर इन्हें बिना सोचे-समझे खाया जाए, तो शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है, जो नुकसानदायक हो सकता है। इन फलों से रखें दूरी या सीमित मात्रा में खाएं

आम (Mango)- आम स्वाद में बेहतरीन होता है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।

चीकू (Sapota)- चीकू बहुत मीठा फल है और इसका GI भी हाई होता है। इसे खाने से ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है।

अंगूर (Grapes)- अंगूर छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है। इन्हें कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है, जिससे ओवरईटिंग का खतरा रहता है।

लीची (Lychee)- लीची में शुगर और कैलोरी दोनों अधिक होते हैं। इसका ज्यादा सेवन ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकता है।

पका हुआ केला (Banana)- पूरी तरह पके केले में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि स्टार्च शुगर में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।

डायबिटीज में फल खाने के सही तरीके

  • हमेशा फल सीमित मात्रा में खाएं
  • खाली पेट ज्यादा मीठे फल खाने से बचें
  • एक बार में एक ही तरह का फल लें
  • फलों का जूस नहीं, पूरा फल खाएं
  • डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह जरूर लें

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

04 Apr 2026 12:58 pm

Published on:

04 Apr 2026 12:54 pm

Hindi News / Health / Diabetes Diet Fruits: डायबिटीज में फल कैसे खाएं? ये 5 गलतियां कर रहीं हैं शुगर हाई

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