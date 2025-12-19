Diabetes Risk: 2050 तक 90 करोड़ लोग होंगे डायबिटीज के शिकार! बच्चों पर भी खतरा, IDF रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

2024 में दुनिया की 11.11% आबादी डायबिटीज से प्रभावित होगी। यानी करीब 58 करोड़ वयस्क इसमें शामिल होंगे। 2050 का अनुमान यह आंकड़ा बढ़कर 12.96% हो जाएगा। यानी 85 करोड़ से ज्यादा लोग इसके शिकार होंगे। रिसर्च की लीड लेखिका इरिनी जेनिट्सारिडी और उनकी टीम का कहना है कि “डायबिटीज की महामारी साल 2000 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हर देश और हर आबादी के हिसाब से अलग रणनीति बनानी होगी। इस रिपोर्ट में 210 देशों और 5 क्षेत्रों के आंकड़े शामिल किए गए हैं।