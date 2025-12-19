Rum Benefits and Side Effects : “सर्दी में रम दवा है…?”, इस पर कैंसर डॉक्टर की ये बातें आंखें खोल देंगी

Rum Benefits and Side Effects : सर्दी आते ही पीने वालों के बीच रम अपनी स्पेशल जगह बना लेता है। कई लोग तो रम से बीमारी भगाने तक की बात करने लगते हैं। इसलिए, गूगल पर भी इस तरह की चीजें सर्च हो रही हैं- "रम पीने से शरीर में गर्म आती है? सर्दी खांसी के लिए कौन सी शराब अच्छी है? रम से दर्द दूर हो सकता है?" पर, शराब पीने से कैंसर होता है, लिवर-किडनी डैमेज हो सकती है…। इसलिए, रम को दवा समझने वालों को कैंसर डॉक्टर की ये बात समझने की जरुरत है।