स्वास्थ्य

Rum Benefits and Side Effects : “सर्दी में रम दवा है…?”, इस पर कैंसर डॉक्टर की ये बातें आंखें खोल देंगी

Rum Benefits and Side Effects : रम पीने के फायदों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। आइए, कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानते हैं कि रम को दवा समझकर पीना कितना सही है या खतरनाक है?

भारत

image

Ravi Gupta

image

Dr. Jayesh Sharma

Dec 19, 2025

Rum Benefits and Side Effects, Rum Benefits In Hindi, Cancer Doctor Explain Rum Old Monk, Rum Old Monk Pine ke fayde hain,

रम पीने से जुड़े मिथ और सच | Photo - Gemini AI

Rum Benefits and Side Effects : सर्दी आते ही पीने वालों के बीच रम अपनी स्पेशल जगह बना लेता है। कई लोग तो रम से बीमारी भगाने तक की बात करने लगते हैं। इसलिए, गूगल पर भी इस तरह की चीजें सर्च हो रही हैं- "रम पीने से शरीर में गर्म आती है? सर्दी खांसी के लिए कौन सी शराब अच्छी है? रम से दर्द दूर हो सकता है?" पर, शराब पीने से कैंसर होता है, लिवर-किडनी डैमेज हो सकती है…। इसलिए, रम को दवा समझने वालों को कैंसर डॉक्टर की ये बात समझने की जरुरत है।

क्या सच में रम है दवा?

कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने कहा, रम को दवा समझें या दारू? इसका जवाब रम की बोतल पर लिखा होता है। किसी भी ब्रांड की रम बोतल खरीदें उस पर लिखा होता है- "शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" फिर भी अगर किसी को रम पीने से सर्दी-खांसी में आराम मिल रहा है तो उसको अब कुछ और बात समझने की आवश्यकता है।

रम पीने से अच्छा महसूस क्यों होता है?

अल्कोहल पीने से शरीर को इंस्टेंट फीलिंग आती है, मूड स्विंग होते हैं। इसलिए, हमें सर्दी-खांसी से राहत जैसा महसूस होता है। जबकि, इस कारण शरीर इंटरनली खराब होता है। डिहाइड्रेशन जैसी समस्या इंस्टेंट हो सकती है क्योंकि, शराब शरीर से पानी सोखने का काम करता है।

रम जैसी शराब से कैंसर का खतरा

पहली बात रम अल्कोहोलिक ड्रिंक है। इसमें अधिक मात्रा में अल्कोहोल होता है। हार्वर्ड या अन्य शोध में भी ये बात सामने आ चुकी है कि शराब पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। चाहे वो रम हो या कोई अन्य शराब, उसको पीने से फायदा नहीं नुकसान होता है।

शराब को शराब समझें, दवा नहीं

डॉ. जयेश ने कहा है कि मैं 20 साल से कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहा हूं। शराब-सिगरेट किसी भी हाल में दवा नहीं हैं। ये मिथ है कि हम उनको दवा समझकर पीते हैं या दावा करते हैं कि पीने के बाद राहत मिलती है। इसलिए, शराब को शराब समझें ना कि दवाई।

ये भी पढ़ें

Green Tea Side Effects: गलत समय पर ग्रीन टी पीना नुकसानदायक, वैज्ञानिकों के हिसाब से इस समय पीना सही
लाइफस्टाइल
Green Tea Side Effects Green Tea is best in Morning

Published on:

19 Dec 2025 04:28 pm

Hindi News / Health / Rum Benefits and Side Effects : "सर्दी में रम दवा है…?", इस पर कैंसर डॉक्टर की ये बातें आंखें खोल देंगी

