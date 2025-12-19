Winter Arthritis: सर्दियों में जोड़ों के दर्द से परेशान है तो अब खुश हो जाएं! होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया लोशन

Arthritis treatment (photo-AI)
Winter Arthritis: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही एक सबसे आम समस्या बड़े स्तर पर उभरकर सामने आती है और वह है जोड़ों का दर्द। इसे सिर्फ जोड़ों का दर्द कहना अनुचित होगा क्योंकि वास्तव में यह आर्थराइटिस है। आजकल बच्चे हों या बड़े, या फिर आज की नई पीढ़ी के नौजवान, हर कोई इस समस्या का शिकार हो रहा है। इसलिए इसे केवल वृद्धावस्था की बीमारी मानना बिल्कुल गलत होगा। असल में आर्थराइटिस में होता क्या है कि हमारे जोड़ों के जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और इस कारण बहुत तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में यह समस्या जान की आफत बन जाती है। डॉ. मनोज जांगिड़ का कहना है कि आज के समय में इस बीमारी का अनुपात हर उम्र के लोगों में लगभग बराबर ही है। हम सबको यह तो पता है कि सर्दियों में यह समस्या बढ़ जाती है, आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके बचाव के उपाय क्या हैं।
सर्दी के मौसम में ठंड के कारण हम एक तो शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, ऊपर से बाहर कम निकलते हैं। इन दोनों ही बातों का बड़ा योगदान है कि सर्दियों में आर्थराइटिस का खतरा और संकट बढ़ जाता है। ठंड के कारण जोड़ों की सूजन बढ़ती है और जब हम शारीरिक गतिविधि नहीं करते, तो वह सूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। यही सूजन दर्द का बड़ा कारण बनती है। सर्दियों में ठंड से रक्त वाहिकाएं भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और दर्द बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी भी सर्दियों में आर्थराइटिस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है।
डॉ. मनोज जांगिड़ का कहना है कि सर्दियों में आर्थराइटिस के बढ़ने को हम पूरी तरह तो नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इसकी दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है:
