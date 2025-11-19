मीठा या नमकीन? दिल की सेहत के लिए आखिर क्या है सबसे बड़ा खतरा

Sugar vs Salt Which Is Worse (Image: Gemini)
Sugar vs Salt Which Is Worse: जब बात मीठे और नमकीन की हो तो, हर किसी के मुंह में पानी आना जाहिर सी बात है। लेकिन क्या आप जानते है इन दोनों का सेवन अगर उचित मात्रा में ना हो तो ये दिल की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आइए जानते है मीठा या नमकीन कौन दिल की सेहत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है।
रसोई के दो स्वाद (मीठा और नमकीन) ऐसे हैं जो हर थाली में शामिल किए जाते हैं। नमक और शुगर को हटा दिया जाए तो हमारे खाने में स्वाद ही नहीं रहेगा। ये हमारे खाने का ऐसा स्वाद है जिसके बिना सब बेस्वाद हो जाता है।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग ज्यादा शुगर का सेवन करते हैं उनको हार्ट अटैक आने का 38% खतरा बढ़ जाता है। शुगर को साइलेंट किलर भी कहा गया है क्योंकि इसका हम जितनी मात्रा में सेवन करते है उतना ही अधिक इसको खाने की इच्छा बढ़ती है और इसके ज्यादा सेवन से वजन बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
नमक का ज्यादा मात्रा में सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर को दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। WHO के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत हद तक इसका सेवन अधिक ही होता है। पैकेज्ड नूडल्स हो या चिप्स, पापड़ या अचार और फास्ट फूड इन सब में ही नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इससे हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना सेवन कर चुके हैं।
अब जिस प्रकार हम आग और धुएं में से ये नहीं तय कर सकते कि कौन ज्यादा खतरनाक है उस प्रकार ही ये दोनों ही हमारे दिल की सेहत के लिए समान रूप से घातक हैं। शुगर हो या नमक दोनों का प्रर्याप्त मात्रा में सेवन ही फायदेमंद होता है।
