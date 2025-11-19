मीठा या नमकीन? दिल की सेहत के लिए आखिर क्या है सबसे बड़ा खतरा

नमक का ज्यादा मात्रा में सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर को दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। WHO के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत हद तक इसका सेवन अधिक ही होता है। पैकेज्ड नूडल्स हो या चिप्स, पापड़ या अचार और फास्ट फूड इन सब में ही नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इससे हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना सेवन कर चुके हैं।