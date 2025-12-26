प्रेग्नेंसी में COVID वैक्सीन सेफ या रिस्की? जानिए क्या कहती है ये नई स्टडी

Pregnancy COVID-19 Vaccine Benefits: कोरोना महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रही कि संक्रमण होने पर मां और बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अब कनाडा की एक बड़ी स्टडी से साफ हो गया है कि प्रेग्नेंसी में COVID-19 वैक्सीन लगवाने से मां और नवजात दोनों को गंभीर खतरे से बचाया जा सकता है। यह रिसर्च बताती है कि चाहे डेल्टा वैरिएंट हो या ओमिक्रॉन, वैक्सीन लगवाने वाली गर्भवती महिलाओं में अस्पताल में भर्ती होने, बीमारी गंभीर होने और समय से पहले डिलीवरी का खतरा कम रहा।