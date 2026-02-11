Heart Attack Warning Signs: हार्ट अटैक अचानक नहीं आता! 48 घंटे पहले शरीर देता है ये गुप्त संकेत, 90% लोग करते हैं इग्नोर

Heart Attack Warning Signs: हार्ट अटैक को अक्सर लोग अचानक होने वाली गंभीर घटना मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि शरीर पहले ही इसके संकेत देना शुरू कर देता है। दिल के डॉक्टरों के अनुसार, हार्ट अटैक आने से 24 से 48 घंटे पहले शरीर कुछ चेतावनी देता है, जिसे अक्सर लोग थकान, गैस या सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।