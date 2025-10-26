Night Light heart Attack Risk : रात की रोशनी बन सकती है जानलेवा! हार्ट अटैक का खतरा 56% तक बढ़ा सकती है

Night Light heart Attack Risk : जैसे ही सूरज ढलता है, हम घर के अंदर, ऊपर से लेकर लैंप तक, लाइटें जला देते हैं। उसी समय, सड़कों से आने वाली तेज रोशनी घरों को रोशन करती है। टीवी से लेकर फोन तक, स्क्रीन इन रोशनियों में चार चांद लगा देती हैं। दरअसल, आजकल रात में असली अंधेरा कम ही देखने को मिलता है। इसकी अपनी ही स्वास्थ्य कीमत चुकानी पड़ती है। या तो सड़कों से आने वाली रोशनी शहरी प्रकाश प्रदूषण के कारण आ रही है, या फिर हमारी अपनी स्क्रीन और ऊपर से आने वाली लाइटें।