Night Light heart Attack Risk : रात की रोशनी बन सकती है जानलेवा! हार्ट अटैक का खतरा 56% तक बढ़ा सकती है

Night Light heart Attack Risk : रात में तेज़ रोशनी बढ़ा सकती है हार्ट अटैक का खतरा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Night Light heart Attack Risk : जैसे ही सूरज ढलता है, हम घर के अंदर, ऊपर से लेकर लैंप तक, लाइटें जला देते हैं। उसी समय, सड़कों से आने वाली तेज रोशनी घरों को रोशन करती है। टीवी से लेकर फोन तक, स्क्रीन इन रोशनियों में चार चांद लगा देती हैं। दरअसल, आजकल रात में असली अंधेरा कम ही देखने को मिलता है। इसकी अपनी ही स्वास्थ्य कीमत चुकानी पड़ती है। या तो सड़कों से आने वाली रोशनी शहरी प्रकाश प्रदूषण के कारण आ रही है, या फिर हमारी अपनी स्क्रीन और ऊपर से आने वाली लाइटें।
JAMA नेटवर्क में 23 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रात में तेज रोशनी आपके दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती है।
रात में घर को तेज रोशनी से रोशन करने की यह आदत न केवल सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करती है, बल्कि दिल की सेहत को भी प्रभावित करती है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जब शरीर की आंतरिक घड़ी गड़बड़ा जाती है, तो दिल की सेहत भी प्रभावित होती है। सर्कैडियन रिदम नींद, हार्मोन नियमन और कई अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
तेज रोशनी शरीर की आंतरिक घड़ी की लय बिगाड़ देती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह गड़बड़ी कई तरह के प्रभावों को जन्म देती है। रात में तेज रोशनी के प्रति यह शारीरिक प्रतिक्रिया शारीरिक भ्रम पैदा करती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और तेज हृदय गति जैसी समस्याएं होती हैं। इस तरह का लंबे समय तक शारीरिक कष्ट हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बनता है।
जो लोग अक्सर रात की शिफ्ट में काम करते हैं, वे इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें सोने के समय तेज रोशनी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी तरह, बिस्तर पर लेटकर फोन देखने वालों पर भी इसका असर दिखाई देता है।
शोध के अनुसार, जो लोग रात में सबसे तेज रोशनी के संपर्क में थे, उनमें कोरोनरी धमनी रोग का खतरा 32 प्रतिशत, दिल का दौरा पड़ने का खतरा 56 प्रतिशत और स्ट्रोक का खतरा 30 प्रतिशत अधिक था। रात की रोशनी से होने वाला शारीरिक तनाव इतना गंभीर होता है कि व्यायाम, आहार, आनुवंशिकी और नींद की आदतों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखने के बावजूद ये जोखिम बने रहते हैं।
अगर आपको लाइट जलाकर सोने या बिस्तर पर लेटकर फोन देखने की आदत है, तो इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अध्ययन में रात में रोशनी के संपर्क और हार्ट डिजीज के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। इसके बजाय, रोशनी कम करने से आपके हृदय की सुरक्षा में मदद मिलती है। शोधकर्ताओं ने सूर्यास्त के बाद घर के अंदर रोशनी कम करने, मोटे पर्दे लगाने और सोने से पहले स्क्रीन पर न देखने की सलाह दी।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल