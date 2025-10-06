Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Eating Late at Night Is Dangerous : देर रात खाना खाने से बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का खतरा, जान लें यह चेतावनी

Eating Late at Night Is Dangerous : नए शोध बताते हैं कि देर रात या सोने से पहले खाना खाना दिल की सेहत, नींद और पाचन पर बुरा असर डाल सकता है। जानें कैसे देर से डिनर हार्ट डिजीज, एसिड रिफ्लक्स और मोटापे का खतरा बढ़ाता है।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 06, 2025

Eating Late at Night Is Dangerous

Late-Night Eating Can Increase Heart Disease Risk (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Eating Late at Night Is Dangerous : नए रिसर्च से पता चला है कि देर से खाना, खासकर सोने के ठीक पहले खाना, लंबे समय में सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह सिर्फ पाचन या वजन बढ़ने की बात नहीं है इसका असर दिल और शरीर की मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ता है। आजकल बहुत से लोग देर तक काम करने, सोशल इवेंट्स, सफर या मोबाइल-स्क्रीन में उलझे रहने की वजह से रात का खाना देर से खाते हैं।

जब लोग सोने के समय के करीब खाते हैं, तो शरीर नींद और पाचन को एक साथ नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इससे आंतरिक लय बिगड़ जाती है और कई प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। समय के साथ, यह पैटर्न हार्ट डिजीज, ग्लूकोज़ असहिष्णुता और संवहनी क्षति का कारण बन सकता है। इसका एक तत्काल प्रभाव एसिड रिफ्लक्स है, जिसे जीईआरडी भी कहा जाता है।

इसलिए होती है सीने में जलन

जब हम लेट जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण पेट के अंदर खाने और एसिड को नीचे नहीं रख पाता। ऐसे में पेट का एसिड ऊपर की ओर यानी खाने की नली (ग्रासनली) में आने लगता है। इससे सीने में जलन जैसी तकलीफ महसूस होती है। अगर ऐसा बार-बार होता रहे, तो खाने की नली की परत को नुकसान हो सकता है उसमें सूजन आ सकती है, वह सिकुड़ सकती है, या कुछ मामलों में बैरेट इसोफेगस नाम की गंभीर समस्या भी हो सकती है

देर से खाना खाने से नींद के पैटर्न में भी खलल पड़ता है

जब पेट खाना पचा रहा होता है, तो शरीर को गहरी, आराम देने वाली नींद में जाना मुश्किल हो जाता है। इससे बार-बार करवटें बदलना या नींद आने के बाद बीच में जाग जाना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सोने से एक घंटे के अंदर खाना या पीना करता है, तो उसके रात में 30 मिनट या उससे ज्यादा समय तक जागे रहने की संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है।

भोजन के तुरंत बाद सोने से चयापचय दर धीमी हो जाती है और दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि शरीर व्यक्ति जो खाता है उसे जलाने के बजाय ज़्यादा संग्रहीत करता है। इससे धीरे-धीरे वज़न बढ़ना और मोटापा हो सकता है, जो हार्ट डिजीज के दो प्रमुख जोखिम कारक हैं।

देर रात खाना खाने से बढ़ सकता है डायबिटीज या मोटापा

स्वस्थ लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि देर रात खाना खाने से शरीर में शुगर को संभालने की क्षमता कम हो जाती है और फैट जलने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यानी, अगर आदत बन जाए कि रात में बहुत देर से खाना खाएं, तो धीरे-धीरे वजन बढ़ सकता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी दिक्कतें (जैसे डायबिटीज या मोटापा) हो सकती हैं।

देर रात ज्यादा खाने पर एक रिव्यु में हाई ब्लड प्रेशर डिस्लिपिडेमिया और बढ़ी हुई सूजन के साथ संबंध भी दिखाए गए हैं, जो सभी हृदय संबंधी जोखिम में योगदान करते हैं। सोने से बहुत पहले खाने से स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि तंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं हैं, एक मान्यता यह भी है कि शरीर के मेटाबॉलिज़्म में गड़बड़ी के साथ-साथ एसिड रिफ्लक्स यानी पेट का एसिड ऊपर आना और उससे होने वाली जलन या सूजन भी इस समस्या में भूमिका निभा सकती है।

पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। पाचन तंत्र को भोजन को पचाने के लिए समय चाहिए। जब ​​कोई व्यक्ति बहुत जल्दी लेट जाता है, तो यह प्रक्रिया बाधित होती है। इससे अपच, सूजन, गैस, ऐंठन या मतली हो सकती है। यह बेचैनी आराम में खलल डाल सकती है और समय के साथ खराब आंत स्वास्थ्य में योगदान दे सकती है। किसी भी भोजन के बाद विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के बाद शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है।

खाने के बाद टहलना जरुरी

अगर कोई व्यक्ति खाने के बाद थोड़ा टहलने या हल्की-फुल्की हरकत करने के बजाय सीधे लेट जाता है, तो मांसपेशियाँ शरीर में मौजूद शुगर को उतनी तेजी से इस्तेमाल नहीं कर पातीं। नतीजा ये होता है कि ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा रहता है। अगर ऐसा बार-बार होता रहे, तो शरीर में इंसुलिन का असर कम होने लगता है जिसे इंसुलिन रेज़िस्टेंस कहते हैं और ये आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकता है।

देर रात खाना खाने से भी यही असर देखा गया है इससे शरीर रात में शुगर को सही तरह से संभाल नहीं पाता। इसलिए डॉक्टर और पाचन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक न लेटें। इससे पाचन ठीक रहता है और शरीर पर बोझ नहीं पड़ता।

ये भी पढ़ें

Cough Syrup for Kids : कौन-सी खांसी की दवा बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित है? डॉक्टर से जाने उम्र के हिसाब से खांसी की दवा
स्वास्थ्य
Cough Syrup for Kids

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Health / Eating Late at Night Is Dangerous : देर रात खाना खाने से बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का खतरा, जान लें यह चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Colon Cancer को मात देने का सबसे आसान तरीका, डॉक्टर ने बताया सिर्फ एक टेस्ट और जिंदगी बच सकती है

colon cancer, colon cancer symptoms, colon cancer signs, colon cancer test,
स्वास्थ्य

कैंसर मरीजों के लिए आ गई स्पेशल टेक्नोलॉजी, SMS हॉस्पिटल में हुआ डेमो, अब प्रारम्भिक अवस्था में पता लग जाएगी बीमारी

जयपुर

Cough Syrup for Kids : कौन-सी खांसी की दवा बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित है? डॉक्टर से जाने उम्र के हिसाब से खांसी की दवा

Cough Syrup for Kids
स्वास्थ्य

Breast Cancer Symptoms: महिलाएं ध्यान दें! अंडरआर्म्स में दिखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के संकेत? एक्सपर्ट ने बताए 5 संकेत

Breast Cancer Symptoms
स्वास्थ्य

WHO Alcohol Report 2025 : कैंसर का खतरा हर घूंट में! शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं

WHO alcohol report 2025
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.