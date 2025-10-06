Eating Late at Night Is Dangerous : देर रात खाना खाने से बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का खतरा, जान लें यह चेतावनी

देर रात ज्यादा खाने पर एक रिव्यु में हाई ब्लड प्रेशर डिस्लिपिडेमिया और बढ़ी हुई सूजन के साथ संबंध भी दिखाए गए हैं, जो सभी हृदय संबंधी जोखिम में योगदान करते हैं। सोने से बहुत पहले खाने से स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि तंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं हैं, एक मान्यता यह भी है कि शरीर के मेटाबॉलिज़्म में गड़बड़ी के साथ-साथ एसिड रिफ्लक्स यानी पेट का एसिड ऊपर आना और उससे होने वाली जलन या सूजन भी इस समस्या में भूमिका निभा सकती है।