कहीं कोरोना ने आपको हमेशा के लिए बीमार तो नहीं बना दिया? दूसरी बीमारियों को न्योता दे रहा Long COVID, नई रिसर्च का दावा

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कई तरह के डेटा को एक साथ जोड़ा, जैसे जेनेटिक जानकारी, जीन की एक्टिविटी, RNA स्टडी और जीन नेटवर्क एनालिसिस। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने यह देखा कि कौन-कौन से जीन लॉन्ग कोविड में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस गहराई से की गई जांच के बाद वैज्ञानिकों ने 32 ऐसे जीन पहचाने, जो लॉन्ग कोविड से सीधे जुड़े हो सकते हैं। इनमें से 19 जीन पहले से कुछ हद तक जाने जाते थे, जबकि 13 जीन बिल्कुल नए हैं। ये जीन इम्यून सिस्टम, वायरस से लड़ने की क्षमता, कोशिकाओं की ग्रोथ और सूजन जैसी प्रक्रियाओं से जुड़े पाए गए।