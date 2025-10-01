बच्चों के लिए खतरे की घंटी, दूसरी बार कोविड से Long Covid की संभावना दोगुनी, समय रहते पहचानें लक्षण

एक नई स्टडी के अनुसार, जब बच्चों को पहली बार कोविड-19 संक्रमण होता है, तो हर 10 लाख में से लगभग 904 बच्चों को लॉन्ग कोविड होता है , यानी करीब 1 बच्चा प्रति 1,000। लेकिन जब वही बच्चे दूसरी बार कोविड से संक्रमित होते हैं, तो यह संख्या बढ़कर 1,884 प्रति 10 लाख हो जाती है , यानी करीब 2 बच्चे प्रति 1,000।यह अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि हर दोबारा संक्रमण के साथ लॉन्ग कोविड का खतरा लगातार बढ़ता है। यह बढ़ा हुआ जोखिम सभी आयु वर्गों, लड़कों और लड़कियों, पहले से बीमार या पूरी तरह स्वस्थ बच्चों, और वैक्सीनेटेड या नॉन-वैक्सीनेटेड बच्चों सभी में देखा गया है।