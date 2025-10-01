बच्चों के लिए खतरे की घंटी, दूसरी बार कोविड से Long Covid की संभावना दोगुनी, समय रहते पहचानें लक्षण

Long COVID risk in kids|फोटो सोर्स – Freepik
Long Covid Symptoms: एक नई और अहम स्टडी The Lancet Infectious Diseases में छपी है, जिसमें पाया गया है कि अमेरिका में जिन बच्चों को दूसरी बार कोविड होता है, उन्हें पहली बार की तुलना में लॉन्ग कोविड होने का खतरा दोगुना हो सकता है।अमेरिका के 40 अस्पतालों के डेटा पर आधारित इस रिसर्च ने 4.6 लाख से ज्यादा बच्चों और किशोरों की हेल्थ रिपोर्ट का विश्लेषण किया। जानिए लॉन्ग कोविड के लक्षण क्या हैं, और माता-पिता बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं।
यह रिसर्च ओमिक्रॉन वैरिएंट के दौर (2022 की शुरुआत से 2023 के अंत तक) में किया गया। शोध में पहली और दूसरी कोविड संक्रमण के बाद के लक्षणों की तुलना की गई।Long Covid को ऐसे लक्षणों के रूप में परिभाषित किया गया जो कई हफ्तों या महीनों तक बने रहते हैं।
एक नई स्टडी के अनुसार, जब बच्चों को पहली बार कोविड-19 संक्रमण होता है, तो हर 10 लाख में से लगभग 904 बच्चों को लॉन्ग कोविड होता है , यानी करीब 1 बच्चा प्रति 1,000। लेकिन जब वही बच्चे दूसरी बार कोविड से संक्रमित होते हैं, तो यह संख्या बढ़कर 1,884 प्रति 10 लाख हो जाती है , यानी करीब 2 बच्चे प्रति 1,000।यह अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि हर दोबारा संक्रमण के साथ लॉन्ग कोविड का खतरा लगातार बढ़ता है। यह बढ़ा हुआ जोखिम सभी आयु वर्गों, लड़कों और लड़कियों, पहले से बीमार या पूरी तरह स्वस्थ बच्चों, और वैक्सीनेटेड या नॉन-वैक्सीनेटेड बच्चों सभी में देखा गया है।
