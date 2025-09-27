Kidney Cancer Cases: 2050 तक दोगुना हो सकते हैं किडनी कैंसर के केस! जानें 5 शुरुआती लक्षण

किडनी कैंसर का खतरा उम्र और लिंग के हिसाब से अलग-अलग होता है। शोध बताते हैं कि 65 से 74 साल की उम्र के लोगों में इसका जोखिम सबसे ज्यादा होता है। वहीं, पुरुषों में यह कैंसर महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है, जबकि बच्चों में यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ है। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ने और पुरुष होने के साथ-साथ किडनी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इस उम्र और लिंग वर्ग के लोगों को नियमित जांच और स्वास्थ्य सतर्कता की खास जरूरत होती है।