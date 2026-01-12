इस बीमारी से जूझ रहीं खुशी कपूर! जानिए क्या है IBS जो लंबे समय तक नहीं छोड़ती है पीछा

IBS के लक्षण हर किसी में अलग-अलग हो सकते हैं और कभी कम तो कभी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं, पेट में दर्द या ऐंठन, खासकर टॉयलेट जाने की इच्छा के साथ ज्यादा गैस और पेट फूलना, बार-बार दस्त या कब्ज, या दोनों का बदल-बदल कर होना। मल में सफेद सा म्यूकस आना, टॉयलेट के बाद भी पेट पूरी तरह साफ न होने का एहसास शामिल है। कई बार IBS का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। कुछ लोगों में माइग्रेन, नींद की समस्या, चिंता, डिप्रेशन या शरीर में लगातार दर्द भी देखने को मिलता है।