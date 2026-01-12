Early Liver Disease: बाहर से फिट, अंदर से बीमार! कहीं आप भी तो नहीं पाल रहे लिवर की ये खतरनाक बीमारी?

Early Liver Disease: यूके में शुरू हुआ यह नया रिसर्च प्रोग्राम सेहत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका फोकस लिवर की बीमारी को शुरुआती स्टेज में पहचानना है। लिवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंगों में से एक है, जो खून साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकालने का काम करता है। जब लिवर खराब होने लगता है और समय पर इलाज नहीं होता, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।