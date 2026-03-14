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कोरोना के बाद अब Disease X का अलर्ट? जानें WHO ने क्यों दी चेतावनी

Disease X Pandemic: World Health Organization ने Disease X को भविष्य की संभावित महामारी के रूप में चिन्हित किया है। जानें यह क्या है, कैसे फैल सकती है और दुनिया कितनी तैयार है।

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भारत

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Dimple Yadav

Mar 14, 2026

Disease X Pandemic

Disease X Pandemic (Photo- gemini ai)

Disease X Pandemic: कोरोना महामारी को शुरू हुए लगभग छह साल हो चुके हैं और दुनिया अभी भी उसके असर से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक नई संभावित महामारी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जिसे Disease X कहा जा रहा है। यह सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि यह कोई नई बीमारी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। Disease X कोई खास बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जो भविष्य में आने वाली किसी अज्ञात बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

क्या है Disease X

World Health Organization (WHO) ने साल 2018 में Disease X शब्द का इस्तेमाल शुरू किया था। इसका मतलब है ऐसी नई संक्रामक बीमारी जो अभी तक खोजी नहीं गई है, लेकिन भविष्य में बड़ी महामारी बन सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक तरह का प्लेसहोल्डर नाम है, जिससे वैज्ञानिक और सरकारें यह समझ सकें कि अगली महामारी किसी ऐसी बीमारी से भी आ सकती है जिसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है।

डॉक्टरों के मुताबिक क्या हो सकती है यह बीमारी

ब्रिटेन के National Health Service से जुड़े डॉक्टर Suraj Kukadia ने सोशल मीडिया पर इस विषय को समझाते हुए बताया कि Disease X को एक “बड़ा सवाल” माना जा सकता है। उनके मुताबिक यह कोई भी ऐसा वायरस या संक्रमण हो सकता है जो अचानक फैलना शुरू हो जाए और दुनिया भर में महामारी बन जाए।

किस तरह फैल सकती है यह बीमारी

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में Disease X जैसी कोई बीमारी आती है, तो उसके फैलने के कुछ सामान्य तरीके हो सकते हैं। यह संभव है कि यह वायरस हो, क्योंकि वायरस तेजी से फैलते हैं। यह सांस के जरिए फैल सकता है, जैसे खांसने, छींकने या बात करने से। यह जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है, जिसे जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है। दुनिया की कई बड़ी बीमारियां इसी तरह फैली हैं, जैसे COVID-19, Ebola और SARS।

क्या दुनिया अगली महामारी के लिए तैयार है

कोरोना महामारी के बाद दुनिया ने कई सबक सीखे हैं। अब वैक्सीन बनाने की तकनीक पहले से तेज हो गई है और कई देशों में बीमारियों पर नजर रखने के बेहतर सिस्टम भी बनाए गए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी दुनिया अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। किसी नई बीमारी के अचानक फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है।

क्यों जरूरी है Disease X पर चर्चा

Disease X का मकसद लोगों को डराना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार करना है। इससे सरकारों और वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि नई बीमारियों से निपटने के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था, रिसर्च और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली कितनी जरूरी है। यानी Disease X हमें यह याद दिलाता है कि अगली महामारी कैसी होगी, यह कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम पहले से तैयारी रखें, तो उसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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Published on:

14 Mar 2026 05:46 pm

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