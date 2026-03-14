कोरोना के बाद अब Disease X का अलर्ट? जानें WHO ने क्यों दी चेतावनी

Disease X Pandemic: कोरोना महामारी को शुरू हुए लगभग छह साल हो चुके हैं और दुनिया अभी भी उसके असर से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक नई संभावित महामारी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जिसे Disease X कहा जा रहा है। यह सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि यह कोई नई बीमारी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। Disease X कोई खास बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जो भविष्य में आने वाली किसी अज्ञात बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।