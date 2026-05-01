अब मोटापा और डायबिटीज दोनों 1 गोली से होंगे खत्म! डॉक्टर से समझें क्या है ओरफॉरग्लिप्रोन

उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो यह 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हो सकती है। भारत में इसे मंजूरी मिलने में थोड़ा और समय लग सकता है। कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इंजेक्शन (जैसे ओजेम्पिक) के मुकाबले यह गोलियां काफी सस्ती हो सकती हैं क्योंकि टैबलेट बनाना और उसे स्टोर करना इंजेक्शन के मुकाबले कम खर्चीला होता है।