गर्मी में सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीना पंहुचा सकता है ICU! डॉक्टर से जानें शरीर के साथ क्या होता है खेल

यह कहानी एक 25 साल के मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव की है, जिसका काम दिन भर अपनी बाइक पर एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के पास जाना है। दोपहर की तपती धूप में वह घंटों बाहर रहता था। उसे लगा कि इतनी गर्मी में खुद को बचाने के लिए खूब पानी पीना ही काफी है। वह दिन भर में करीब 5 लीटर सादा पानी पी जाता था, लेकिन वह एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, वह कुछ खा नहीं रहा था। सुबह की जल्दबाजी में उसका नाश्ता छूट जाता और दिन भर मीटिंग्स के चक्कर में वह लंच भी नहीं कर पाता था। वह केवल सादा पानी पी रहा था, न तो उसने कोई फल खाया, न ही नींबू-पानी या ORS जैसी कोई चीज ली। नतीजा यह हुआ कि इतने पानी के बावजूद उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई।