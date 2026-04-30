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एसी में बैठते ही क्यों आती हैं छींकें! वजह वायरल नहीं, कुछ और ही है, डॉक्टर से जानें क्या होता है AC Rhinitis

AC Rhinitis Symptoms: गर्मियों में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ऑफिस में कदम रखते ही उनकी नाक बहने लगती है और छींकें आने लगती हैं। लोग इसे वायरल इन्फेक्शन समझकर दवाइयां खाने लगते हैं, लेकिन असल में यह AC-induced rhinitis हो सकता है। जानिए क्यों आपकी नाक AC की ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और इससे बचने के आसान उपाय क्या हैं।

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भारत

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Nidhi Yadav

Apr 30, 2026

AC Rhinitis Symptoms

AC Rhinitis Symptoms (Image- gemini)

AC Rhinitis Symptoms: गर्मियों का मौसम है और हम सबका सबसे अच्छा दोस्त AC बन चुका है। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप एयर कंडीशनर में बैठते हैं, अचानक छींकें शुरू हो जाती हैं? नाक बहने लगती है, गले में खिचखिच होने लगती है और हल्का सिरदर्द होने लगता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें जुकाम हो गया है या किसी ने इन्फेक्शन फैला दिया है। पर रुकिए! हर बहती नाक के पीछे वायरस नहीं होता। असल में, आपकी नाक ऑफिस की उस ठंडी और सूखी हवा से लड़ रही है। इसे मेडिकल भाषा में AC Rhinitis कहते हैं। आइए डॉक्टर पंकिति भट्ट शाह (फिजिशियन) से जानते हैं इसके बारे में?

क्यों हो जाती है नाक खराब?

AC की हवा ठंडी होने के साथ-साथ बहुत सूखी (Dry) होती है। जब आप घंटों इस सूखी हवा में बैठते हैं, तो यह आपकी नाक के अंदरूनी हिस्से को सुखा देती है। खुद को बचाने के लिए आपकी नाक ज्यादा म्यूकस (बलगम) बनाना शुरू कर देती है।

AC Rhinitis के लक्षण क्या होते हैं?

  • लगातार छींकें आना।
  • नाक से पानी गिरना या नाक बंद हो जाना।
  • गले में सूखापन महसूस होना।
  • हल्की जलन और भारीपन।

धूप का क्या असर होता है?

हम दिन भर में कई बार तेज धूप (बाहर का तापमान 40-45 डिग्री) से निकलकर सीधे जमे हुए ऑफिस (18-20 डिग्री) में घुसते हैं। तापमान का यह अचानक बदलाव हमारे शरीर के श्वसन तंत्र (Respiratory System) को बुरी तरह परेशान कर देता है। यही कारण है कि दवाइयां या एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी यह जुकाम ठीक नहीं होता, क्योंकि समस्या जर्म्स (Germs) नहीं, बल्कि वातावरण है।

बचने के उपाय?

  • AC को 18°C की जगह 24-25°C पर रखें।
  • शरीर में पानी की कमी न होने दें।
  • कोशिश करें कि AC की हवा सीधे आपके चेहरे या नाक पर न लगे।
  • डॉक्टर की सलाह पर सेलाइन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

30 Apr 2026 09:37 am

Hindi News / Health / एसी में बैठते ही क्यों आती हैं छींकें! वजह वायरल नहीं, कुछ और ही है, डॉक्टर से जानें क्या होता है AC Rhinitis

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