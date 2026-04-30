एसी में बैठते ही क्यों आती हैं छींकें! वजह वायरल नहीं, कुछ और ही है, डॉक्टर से जानें क्या होता है AC Rhinitis

AC Rhinitis Symptoms: गर्मियों का मौसम है और हम सबका सबसे अच्छा दोस्त AC बन चुका है। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप एयर कंडीशनर में बैठते हैं, अचानक छींकें शुरू हो जाती हैं? नाक बहने लगती है, गले में खिचखिच होने लगती है और हल्का सिरदर्द होने लगता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें जुकाम हो गया है या किसी ने इन्फेक्शन फैला दिया है। पर रुकिए! हर बहती नाक के पीछे वायरस नहीं होता। असल में, आपकी नाक ऑफिस की उस ठंडी और सूखी हवा से लड़ रही है। इसे मेडिकल भाषा में AC Rhinitis कहते हैं। आइए डॉक्टर पंकिति भट्ट शाह (फिजिशियन) से जानते हैं इसके बारे में?