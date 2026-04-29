नाचते-नाचते नवविवाहिता की मौत! डांस करते-करते अचानक क्यों थम जाती हैं सांसें? डॉक्टरों ने बताई असली वजह

Sudden Cardiac Arrest (photo- gemini ai)
Sudden Cardiac Arrest: राजस्थान के बागोड़ा क्षेत्र में एक शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं, जब एक नवविवाहिता युवती डांस करते-करते अचानक गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं अब पहले से ज्यादा सुनने को मिल रही हैं, जहां कोई व्यक्ति अचानक एक्टिविटी के दौरान गिर जाता है। सवाल ये है आखिर ऐसा क्यों होता है?
कार्डियोलॉजिस्ट Dr Rakesh Sharma के अनुसार, “अचानक गिरकर मौत होने के पीछे सबसे आम कारण हार्ट से जुड़ी समस्या होती है, खासकर कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest)। इसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है।” डांस या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शरीर पर अचानक दबाव डालती है। अगर पहले से कोई छुपी हुई बीमारी हो, तो खतरा बढ़ जाता है।
अक्सर शरीर पहले ही कुछ संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं:
अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है।
हर केस में सिर्फ हार्ट अटैक ही वजह नहीं होता। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं:
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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