30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

NSO की सर्वे रिपोर्ट में नया खुलासा! 7 साल में तीन गुना बढ़ गए दिल के मरीज, 15 से 29 साल के युवा ज्यादा हो रहे शिकार

Heart disease In Youth: नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) के ताजा सर्वे ने देश की सेहत को लेकर एक डरावनी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सात सालों में भारत में हृदय रोगों (Heart Diseases) के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब बुढ़ापे में होने वाली यह बीमारी 15 से 29 साल के युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 30, 2026

Heart disease In Youth

Heart disease In Youth (Image- gemini)

Heart disease In Youth: जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक गिरना हो या डांस करते-करते जान जाना, हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पहले माना जाता था कि दिल की बीमारियां 50 की उम्र के बाद होती हैं, लेकिन NSO का नया सर्वे बताता है कि भारत का युवा अब सबसे ज्यादा खतरे में है। 2017-18 के मुकाबले 2022-23 तक दिल की बीमारियों के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़े हैं, उसने हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है।

7 साल में तीन गुना उछाल क्या कहते हैं आंकड़े?

NSO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हृदय रोगों की व्यापकता (prevalence) में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि सात साल पहले के मुकाबले अब दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या तीन गुनी हो गई है। सर्वे के मुताबिक, 15 से 29 साल के आयु वर्ग के युवाओं में हृदय रोगों के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं। यह वह उम्र है जिसे सबसे फिट माना जाता है, लेकिन अब यही वर्ग सबसे ज्यादा 'सॉफ्ट टारगेट' बन रहा है।

क्यों बूढ़ा हो रहा है युवाओं का दिल?

देर तक जागना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना और शारीरिक एक्टिविटी का कम होना सबसे बड़ी वजह है। जंक फूड, अत्यधिक तेल-मसाले और पैकेट बंद खाने का बढ़ता चलन युवाओं की धमनियों (Arteries) को कमजोर कर रहा है। करियर और निजी जिंदगी का स्ट्रेस कम उम्र में ही हाई बीपी (Hypertension) की समस्या पैदा कर रहा है। स्मोकिंग के बढ़ते चलन और बिना डॉक्टरी सलाह के हैवी सप्लीमेंट्स लेने से भी दिल पर बुरा असर पड़ रहा है।

बचाव के लिए क्या करें?

5 की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। दिन में कम से कम 30-40 मिनट की वॉक या योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। खाने में नमक और चीनी की मात्रा कम करें और ताजे फल-सब्जियों को शामिल करें। सीने में भारीपन, अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना या सांस फूलने जैसे लक्षणों को 'गैस' समझकर नजरअंदाज न करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

रिपोर्ट में BP और शुगर नॉर्मल, फिर भी आ सकता है हार्ट अटैक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
स्वास्थ्य
Heart Attack Cause, Heart Attack new Symptom

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

30 Apr 2026 12:37 pm

Hindi News / Health / NSO की सर्वे रिपोर्ट में नया खुलासा! 7 साल में तीन गुना बढ़ गए दिल के मरीज, 15 से 29 साल के युवा ज्यादा हो रहे शिकार

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

पीठ दर्द है या किडनी स्टोन? यूरोलॉजिस्ट के बताए इन 3 आसान संकेतों से घर बैठे पहचानें दर्द का असली कारण

Kidney Stone vs Back Pain
स्वास्थ्य

गर्मी में सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीना पंहुचा सकता है ICU! डॉक्टर से जानें शरीर के साथ क्या होता है खेल

Dehydration Symptoms
स्वास्थ्य

एसी में बैठते ही क्यों आती हैं छींकें! वजह वायरल नहीं, कुछ और ही है, डॉक्टर से जानें क्या होता है AC Rhinitis

AC Rhinitis Symptoms
स्वास्थ्य

हार्ट अटैक के बाद रुकी धड़कन, फिर भी 10 दिन तक रहा जीवित! डॉक्टर से जानें चीन के इस केस का विज्ञान

Heart Attack Survival Story
स्वास्थ्य

एंजियोप्लास्टी के बाद महिला की मौत! हृदय रोग विशेषज्ञ से जानें क्या होती है और कब की जाती है

Women Death From Angioplasty
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.