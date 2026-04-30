NSO की सर्वे रिपोर्ट में नया खुलासा! 7 साल में तीन गुना बढ़ गए दिल के मरीज, 15 से 29 साल के युवा ज्यादा हो रहे शिकार

Heart disease In Youth: जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक गिरना हो या डांस करते-करते जान जाना, हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पहले माना जाता था कि दिल की बीमारियां 50 की उम्र के बाद होती हैं, लेकिन NSO का नया सर्वे बताता है कि भारत का युवा अब सबसे ज्यादा खतरे में है। 2017-18 के मुकाबले 2022-23 तक दिल की बीमारियों के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़े हैं, उसने हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है।