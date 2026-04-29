Aant Ka Cancer : युवाओं में आंत का कैंसर बढ़ रहा, वैज्ञानिक चिंतित! जानिए लक्षण और कारण

आंत का कैंसर (प्रतीकात्मक तस्वीर) Photo - Gemini AI
Aant ka cancer : कैंसर तेजी से पैर पसार रहा है। एक शोध रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 50 साल से कम उम्र के वयस्कों में आंत (Bowel) और ओवेरियन कैंसर बढ़ रहा है। आइए, आंत के कैंसर के लक्षण और कारण के बारे में कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानते हैं।
जर्नल BMJ Oncology में प्रकाशित शोध के अनुसार, इंग्लैंड में 50 साल से कम उम्र के वयस्कों में कैंसर के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। विशेष रूप से आंत (Bowel) और ओवेरियन कैंसर के मामले केवल युवाओं में बढ़ रहे हैं, जबकि बुजुर्गों में इनके बढ़ने की दर स्थिर है।
2001 से 2019 के बीच, 22 में से 16 प्रकार के कैंसर युवा महिलाओं में और 21 में से 11 प्रकार के कैंसर युवा पुरुषों में काफी बढ़े हैं। इनमें प्रमुख कैंसर थायराइड, लिवर, किडनी, अग्न्याशय (Pancreatic), गर्भाशय की परत (Endometrial), ब्रेस्ट और माउथ कैंसर जैसे 11 प्रकार के कैंसर हैं। ये तेजी से बढ़े हैं।
5 तरह के कैंसर (एंडोमेट्रियल, किडनी, पैंक्रियाटिक, मल्टीपल मायलोमा और थायराइड) बुजुर्ग महिलाओं की तुलना में युवा महिलाओं में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं।
डॉ. जयेश शर्मा ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि आंतों का कैंसर कारण लाइफस्टाइल से जुड़ा है। साथ ही इसके लक्षण कई रूप में सामने आते हैं। हालांकि, लक्षण के आधार पर पहचान करना मुश्किल होता है। इसलिए, जांच आदि जरूरी है। आपको आंत के कैंसर के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जो निम्नलिखित हैं:
आंत के कैंसर के पीछे शोधकर्ताओं ने इन व्यवहार संबंधी कारकों को मुख्य जिम्मेदार माना है:
मल त्याग की आदतों में बदलाव (Changes in Bowel Habits)
यह सबसे आम लक्षण है। यदि आपकी नियमित दिनचर्या में बदलाव आता है और वह 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक बना रहता है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए:
रंग: मल में गहरे लाल या काले रंग का खून दिख सकता है। कई बार खून दिखाई नहीं देता, लेकिन वह मल के अंदर मौजूद होता है, जिससे मल का रंग बहुत गहरा हो जाता है।
गुदा से रक्तस्राव: बिना किसी दर्द के शौच के दौरान ताजा लाल खून आना।
पेट में लगातार बेचैनी (Abdominal Discomfort)
दर्द और ऐंठन: पेट में बार-बार दर्द, गैस या मरोड़ उठना।
ब्लोटिंग: पेट का हमेशा फूला हुआ महसूस होना।
यदि आप बिना किसी प्रयास (डाइट या एक्सरसाइज) के अचानक वजन कम कर रहे हैं, तो यह कैंसर का एक चेतावनी भरा संकेत हो सकता है।
आंत के अंदर छिपे हुए रक्तस्राव (Hidden bleeding) के कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया होता है। इसके कारण व्यक्ति को हर समय बहुत अधिक थकान, कमजोरी और सांस फूलने की समस्या महसूस होती है।
पेट के दाहिने हिस्से या गुदा (Rectum) में गांठ या भारीपन महसूस होना। आपको उपरोक्त लक्षण नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क करें।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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