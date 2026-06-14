Fever Causes: बुखार क्यों लगता है? Harvard Health और Mayo Clinic की रिपोर्ट से समझिए शरीर का यह सुरक्षा तंत्र

हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) नाम का एक हिस्सा होता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। सामान्य तौर पर शरीर का तापमान लगभग 98.6°F (37°C) के आसपास रहता है। जब शरीर में कोई संक्रमण होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) कुछ रसायन छोड़ती है जिन्हें Pyrogens कहा जाता है। ये रसायन हाइपोथैलेमस को शरीर का तापमान बढ़ाने का संकेत देते हैं। इसके परिणामस्वरूप बुखार आ जाता है।