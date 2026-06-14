पीरियड्स के दर्द में Hot Water Bag बेहतर है या Ice Pack? ACOG की रिसर्च से जानिए किससे जल्दी मिलती है राहत

2018 में जर्नल Scientific Reports में प्रकाशित एक व्यवस्थित समीक्षा (Systematic Review) में छह क्लीनिकल ट्रायल्स का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि हीट थेरेपी यानी गर्माहट देने वाले पैड, हॉट वॉटर बैग या हीट पैच पीरियड्स के दर्द को कम करने में प्रभावी साबित हुए। कुछ अध्ययनों में हीट पैच का असर दर्द निवारक दवाओं के बराबर या उनसे बेहतर भी पाया गया। रिसर्च के अनुसार गर्माहट पेट और पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, रक्त प्रवाह बढ़ाती है और ऐंठन कम करने में मदद करती है। यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर पीरियड्स के दर्द में गर्म सिकाई की सलाह देते हैं।