Stroke Symptoms: लकवा आने से पहले शरीर देता है ये 5 चेतावनी संकेत, NIH और ASA की रिपोर्ट से जानिए

Stroke Early Signs and Symptoms: जब किसी व्यक्ति को अचानक लकवा (स्ट्रोक) आता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यह बिना किसी चेतावनी के हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि कई मामलों में शरीर पहले से कुछ संकेत देने लगता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को सामान्य थकान, कमजोरी या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।